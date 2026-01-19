В ОП предложили продлить работу детских садов до восьми часов вечера

Там сочли существующий график устаревшим.

«Сад должен работать до восьми часов вечера совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребёнка и возможность находиться вне дома», — заявила РИА Новости зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

Она подчеркнула, что действующий график работы дошкольных учреждений не удовлетворяет потребности работающих родителей. Москвитина отметила, что такая ситуация напрямую влияет на демографию, поскольку многие, имея одного ребёнка и ипотечные обязательства, вынуждены полностью сосредотачиваться на работе и повседневных бытовых задачах, из-за чего не рассматривают рождение второго ребёнка.