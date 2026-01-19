Назван самый безопасный регион России

Чечня и Ингушетия показали самый низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года. Такие данные следуют из рейтинга регионов РФ по преступности на основе информации от Росстата и МВД России.

«Наиболее низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии», — передает РИА Новости, проанализировав статистические данные.

При составлении рейтинга учитывались не только объем зарегистрированных преступлений, но и их тяжесть, а также динамика по сравнению с предыдущим годом. Второе и третье место занимают Ингушетия и Дагестан соответственно.

По данным МВД России, в 2025 году в Чечне было зарегистрировано 1 771 174 преступления. Это на 7,3% меньше, чем в 2024 году. Всего было проанализировано 80 российских регионов, причем уменьшение тяжких преступлений замечено в 66 из них.

Ранее сообщалось, что за первые 10 месяцев прошлого года было зафиксировано увеличение числа коррупционных преступлений. Сообщалось, что преступления такого рода увеличились на 12,4%.