Названа самая востребованная профессия в России в 2026 году

Наиболее востребованными в 2026 году будут рабочие специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

По оценкам 65 процентов работодателей, самыми дефицитными станут профессии сварщика или электрика. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45 процентов), третью - врачи (35 процентов). Также востребованными будут IT-специалисты, учителя и работники сферы продаж.

Ранее сообщалось, что сварщики вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В отдельных регионах их средние зарплаты сопоставимы с доходами айтишников, а количество вакансий растет.