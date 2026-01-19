В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом в Росавиации не назвали причину их введения.

В ночь на 19 января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен план «Ковер». В аэропортах этого субъекта РФ ограничили прием и выпуск самолетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Он может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.