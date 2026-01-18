Клопы атаковали россиян в элитных отелях в ОАЭ

Российские туристы пожаловались, что в элитных пятизвёздочных отелях в ОАЭ появились клопы. По их словам, персонал не принимает никаких мер для борьбы с насекомыми, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, Анастасия из Истры с 11-летней дочкой прилетели в город Хаур-эль-Факкан в отель Fujairah Rotana Resort&Spa, расположенный на первой береговой линии. Неделя отдыха обошлась в 215 тыс. рублей.

На следующий день женщина обнаружила на теле многочисленные следы укусов. Она осмотрела кровать и нашла клопов, о чем сразу же сообщила администрации отеля.

Вторая история произошла в отеле Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah в Рас-эль-Хайме. Супружеская пара заметила клопов на подушке и попросила заменить им всё постельное бельё.

По словам туристов, администрация отеля «даже не почесалась — лишь принесла дополнительное одеяло». Через два дня на телах россиян появились укусы.

Пострадавшие отметили, что даже после возвращения в Россию ощущают последствия атаки насекомых.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина отправилась на отдых в ОАЭ, сняла номер в 5* Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость суток в этом отеле составляет от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.