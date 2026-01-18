Спасатели назвали главные запреты крещенских купаний

Животных запрещено брать с собой в прорубь во время крещенских купаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В организации напомнили, что окунаться в ледяную воду можно только в присутствии спасателей и медиков. Также запрещено купание в состоянии алкогольного опьянения и погружение в прорубь с домашними питомцами. Кроме того, специалисты не рекомендуют заходить в воду группами более трех человек и нырять вниз головой.

По словам спасателей, место для купания должно быть официально согласовано с властями и оборудовано безопасными сходами, нескользкими ковриками, освещением и теплыми раздевалками. Перед погружением гражданам советуют проконсультироваться с врачом и обязательно сделать разминку для разогрева мышц.

В корпусе спасателей добавили, что находиться в холодной воде следует не более одной минуты. После выхода из проруби рекомендуется растереться махровым полотенцем, быстро переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай.

Как сообщали в МЧС, в стране к празднику организуют почти 3 тыс. официальных мест для крещенских купаний. На каждом объекте будут дежурить спасатели, медики и волонтеры. Узнать адреса оборудованных прорубей можно на сайтах региональных властей и территориальных управлений МЧС.

Русская православная церковь в этом году 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.