Россиянам рассказали о традициях и запретах Крещенского сочельника

В Крещенский сочельник, предшествующий празднику Богоявления, верующим рекомендуется соблюдать ряд традиций и ограничений, основанных на церковных установлениях и народных обычаях. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает издание, в этот день православным советуют сосредоточиться на духовной стороне жизни: уделить время молитве, чтению Священного Писания и посещению богослужения. По возможности рекомендуется соблюдать пост. Также принято набирать крещенскую воду, прощать обиды, мириться с близкими и проводить вечер в спокойной и мирной обстановке.

При этом в сочельник не приветствуются шумные застолья, употребление алкоголя и развлекательные мероприятия. Верующим советуют избегать ссор, конфликтов, сквернословия и любых оккультных практик, которые Церковь рассматривает как греховные.

Кроме того, не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом без крайней необходимости. К святой воде следует относиться с особым благоговением и не выливать ее в неподобающих местах.

Праздник Крещения Господня православные христиане отметят в этому году 19 января. В стране традиционно проходят праздничные богослужения и купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.