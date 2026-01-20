Выезд детей из России за границу стал возможен только по новому документу

С 20 января 2026 года выезд детей из России за границу, в том числе в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизскую Республику возможен только при наличии загранпаспорта, свидетельство о рождении исключается из перечня документов. Об этом МВД России.

Родителям теперь при планировании поездки с ребенком до 14 лет за границу, требуется оформить загранпаспорт на него заранее, минимум за месяц. Сделать это можно с помощью Госуслуг, в МФЦ, территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России.

Дети, которые выехали из страны по свидетельству о рождении до вступления изменений, смогут по нему же вернуться домой.

Как пишет Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди») отметил, что данные изменения направлены на повышение безопасности несовершеннолетних.

