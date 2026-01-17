Николай Цискаридзе назвал Золотовицкого замечательным артистом

Количество людей, пришедших отдать дань уважения Игорю Золотовицкому, ректору Школы-студии МХАТ, свидетельствует о его весомом вкладе в театральное искусство. Артист балета и педагог Николай Цискаридзе, выступая на церемонии прощания в МХТ им. А.П. Чехова, подчеркнул, что Золотовицкий отстаивал принципы света и добра в Доме актера. По словам корреспондента NEWS.ru, Цискаридзе отметил, что их связывала крепкая дружба, зародившаяся еще в юности.

«Мы вместе сражались за идеалы единства, добра и света в Доме актера… Эта общая борьба сблизила нас, и мы стали настоящими друзьями. Мы прекрасно понимали друг друга как артисты и как личности, и судьба распорядилась так, что нас одновременно назначили ректорами. Наша жизнь шла параллельно», — поделился Цискаридзе.

Ранее телеведущий Иван Ургант посетил МХТ им. Чехова с букетом белых роз, чтобы проститься с Золотовицким. На кадрах видно, как шоумен подошел к вдове Золотовицкого, опустился на колени и поцеловал её руки. Его сопровождала супруга, Наталья Кикнадзе.

Кроме того, стало известно о трагической гибели актера Андрея Хорошева, известного по ролям в фильмах «Доктор Живаго» и «Адмиралъ». Режиссер и друг артиста Сергей Члиянц сообщил, что Хорошев, находясь на отдыхе, погиб, пытаясь спасти тонущего человека. Актер, заметив в воде человека без сознания, бросился на помощь, но сам не смог выбраться из воды.