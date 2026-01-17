Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Борисом Невзоровым

Ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого на Троекуровском кладбище. Место для могилы выбрано рядом с последним пристанищем другого выдающегося мастера сцены - народного артиста Бориса Невзорова, ушедшего из жизни два года назад из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Помимо Невзорова, на этом участке кладбища нашли вечный покой актеры Борис Клюев и Нина Русланова, а также автор детских книг Эдуард Успенский. Рядом расположены захоронения целой плеяды звезд: Сергея Юрского, Ирины Мирошниченко и Светланы Светличной, модельера Валентина Юдашкина и отца Филиппа Киркорова - Бедроса Киркорова.