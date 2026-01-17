Стало известно, где на Крещение ожидаются самые сильные морозы

В Забайкалье и Иркутской области в Крещенскую ночь температура опустится до -40°, в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях — до -36°, рассказала журналистам ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. Об этом пишет РИА Новости.

Синоптик уточнила, в Якутии, Омской, Томской, Тюменской областях столбики термометров опустятся ночью до -36°, днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -24° до -29°.

«На юго-востоке сибирского округа, можно туда отнести юго-запад Дальневосточного округа, то есть Забайкалье, и в Иркутской области, здесь температура до -35°,-40° ночью и днём -28°,-33°. Это самые сильные морозы», — разъяснила Макарова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заметил, в свою очередь, что сегодня утром, 17 января, на метеостанции Черусти минимальная температура понижалась до -25,5°. Он предположил, что в конце января в регионе возможно понижение температуры до -35°.

По его данным, с 20 по 25 января антициклон, постепенно разрастаясь, переместится с низовий Енисея до центральных районов Европейской России. В среду, 21 января, до -30° похолодает в Коми (Усинск, Ухта, Сыктывкар). В четверг волна похолодания дойдёт до Вологды, Костромы и Кирова.

В пятницу 25-градусные морозы ощутят на себе Нижний Новгород, Владимир, Рязань, констатировал синоптик.

Ранее сообщалось, что иркутские «моржи» не испугались мороза в -32° и устроили заплыв в Байкале. «Моржи» назвали это подготовкой к Крещению — в ночь на 19 января столбики термометров опустятся до -36°.