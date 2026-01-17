Бригада медиков в Карелии приняла роды у трех женщин при свете фонариков

В ночь на пятницу из-за аварии на подстанции в карельской Сегеже произошло масштабное отключение электричества. Однако в стенах местной центральной больницы одновременно начинались роды у трех женщин, которые врачи приняли с помощью фонарей. Об этом сообщает Сегежская ЦРБ.

Персонал ночной смены не растерялся. Акушер-гинеколог Алексей Вирки, педиатр Марина Наумчик, акушерка Татьяна Буйко и медсестра Татьяна Быкова при свете обычных фонариков провели все необходимые манипуляции в трех родильных залах.

Как пояснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, резервное питание в таких ситуациях подается только на критически важные отделения, такие как реанимация и операционные, чтобы обеспечить работу аппаратов ИВЛ и кислородных генераторов. Температуру в палатах поддерживали 54 электрических обогревателя.

Действия медиков, по словам главы регионального минздрава, были четкими и слаженными. Их профессионализм позволил трем новым жителям Карелии - двум девочкам и мальчику - благополучно появиться на свет. Состояние всех троих малышей и их мам удовлетворительное.

Как сообщили в самой больнице, несмотря на внешние проблемы, все важные системы в медучреждении работали без сбоев, обеспечивая безопасность пациентов.