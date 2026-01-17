Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 россиян
Киев, как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выдвигает неприемлемые для России условия возвращения 12 жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины.
Украинская сторона, по словам российского омбудсмена, предлагает одновременно "репатриировать" гражданских лиц, которые находятся в нашей стране под следствием. Им предъявлены обвинения в совершении правонарушений или преступлений против РФ.
Диалог о возвращении россиян ведется уже более 9 месяцев.
«Ставятся условия, которые российская сторона выполнить не может», - указала Москалькова.
Она напомнила, что по Женевской конвенции люди должны быть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий. Между тем «условия ставятся», сказала Москалькова журналистам в Женеве.
В ноябре 2025 года омбудсмен проинформировала, что 12 жителей Курской области продолжают удерживать в Сумской области Украины.