Киев, как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выдвигает неприемлемые для России условия возвращения 12 жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины.

Украинская сторона, по словам российского омбудсмена, предлагает одновременно "репатриировать" гражданских лиц, которые находятся в нашей стране под следствием. Им предъявлены обвинения в совершении правонарушений или преступлений против РФ.

Диалог о возвращении россиян ведется уже более 9 месяцев.

«Ставятся условия, которые российская сторона выполнить не может», - указала Москалькова.

Она напомнила, что по Женевской конвенции люди должны быть переданы стране их гражданской принадлежности без каких-либо условий. Между тем «условия ставятся», сказала Москалькова журналистам в Женеве.

В ноябре 2025 года омбудсмен проинформировала, что 12 жителей Курской области продолжают удерживать в Сумской области Украины.