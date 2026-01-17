Симоньян обратилась к подписчикам

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила о «жулье» и мошенниках, создающих фейковые «закрытые каналы» от её имени.

В телеграм-канале Симоньян написала, что вынуждена вновь предупредить подписчиков о мошенниках. Редактор подчеркнула, что она и ее помощники не ведут никаких закрытых каналов.

У Симоньян есть только три официальных канала в Telegram и они доступны всем.

Это основной канал — @margaritasimonyan, домашний — @msimonyan и канал о литературе и истории — @LenukiEV simonyan_literature.

Политический и домашний каналы также есть в мессенджере MAX.

«Все остальные — фейки. Не подписывайтесь на жулье и не дайте себя обмануть», — предупредила Симоньян.

