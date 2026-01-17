Телеведущий Иван Ургант, говоря об уходе из жизни заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, рассказал, какое слово тот использовал во всех жизненных ситуациях. Об этом пишет РИА Новости.

Артист скончался в среду, 14 января, в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с актером прошла на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Похоронят Золотовицкого на Троекуровском кладбище.

«У него была одна фраза, не фраза, а слово. Он его говорил так, что хотелось жить, по поводу чего бы он ее ни говорил. Когда мы [в загробной жизни] встретимся с Игорем, я спрошу: «Игорь, что ты скажешь? Как мы с тобой попрощались?». Игорь скажет одно слово: «Роскошно». Игорь, мы тебя очень любим, очень», — отметил Ургант.

По его словам, Золотовицкий всегда поддерживал коллег и воспитанников, когда им приходилось прощаться с родителями, друзьями и близкими.

Стали известны последние слова Игоря Золотовицкого

Телеведущий подчеркнул, что Игорь всегда находил лучшие слова, делал так, чтобы его соратники чувствовали каждую секунду, что жизнь продолжается. Он добавил, что «Игорь и был частью этой жизни».

Ургант заметил, что Золотовицкий излучал жизнь, доброту, юмор, на него никто никогда не обижался.