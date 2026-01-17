В Крыму начали экономить электроэнергию из-за холодов

Минтопэнерго Крыма обратилось к главам муниципалитетов республики с просьбой снизить нагрузки в сетях из-за роста потребления электроэнергии в регионе, вызванного холодным циклоном. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В период с 17 по 21 января муниципалитетам необходимо снизить нагрузку в электрических сетях по линии уличного освещения. Предприятиям рекомендовано оптимизировать график работы энергооборудования. Если это возможно, график работы электроприборов рекомендовано перенести на время после прохождения циклона.

Все эти меры вводятся с целью не допустить отключения электрических сетей при перегрузках.

Накануне в Крым пришел холодный циклон. На всей территории полуострова прошел снегопад, а в Ялте бушевала настоящая зимняя метель, что является большой редкостью для курорта. В последующие трое суток синоптики прогнозируют отрицательную температуру днем. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12 градусов Цельсия.