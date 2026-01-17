Выступавшая с Магомаевым певица экстренно госпитализирована

84-летнюю певицу Галину Ненашеву госпитализировали с нестабильной стенокардией. Об этом в субботу, 17 января, сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, артистке стало плохо дома — ей вызвали бригаду скорой помощи. У певицы диагностировали нестабильную стенокардию, медики решили забрать ее в больницу.

Ненашева стала известной в Советском Союзе. Она выступала с певцом Муслимом Магомаевым, а также исполняла песни к известным фильмам, сообщается в публикации.

