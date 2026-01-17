Сыновья Игоря Золотовицкого на церемонии прощания в МХТ им. Чехова рассказали о последних днях своего отца. Артист, по их словам, был веселым и ярким человеком, который учил всех не бояться смерти и всегда старался поднять настроение окружающим, сообщает Москва 24.

«Господи, как сложно было их [фотографии] выбрать. Не только морально, но и потому что все фотографии — это папа в смешном костюме стоит вот так, или на нем лежит кошка», «Мне будет тебя очень не хватать, спасибо», - говорили сыновья Игоря.

Зал, где проходит траурная церемония, полностью заполнен. Среди пришедших — Хабенский, Машков, Цискаридзе, Зудина, Миронов, а также многие другие коллеги и поклонники артиста.

Урганта заметили на прощании с Золотовицким

Золотовицкий умер утром 14 января в больнице из-за рака желудка. Актеру было 64 года.