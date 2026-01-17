В Крымской митрополии назвали дату и место прощания с митрополитом Лазарем

Прощание с митрополитом Лазарем состоится 17 января в Александро-Невском соборе.

Об этом сообщили в Крымской митрополии.

"Прощание с владыкой Лазарем состоится 17 января с 20:00 в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора", - говорится в сообщении. Прощание продолжится 18 января в течение дня - в нижнем храме собора, а 19 января с 13:00 в верхнем храме. "Отпевание новопреставленного архиерея состоится в верхнем храме кафедрального Александро-Невского собора 19 января с 16:00", - сообщили в митрополии.

Соболезнования в связи с кончиной Владыки Лазаря выразили глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.