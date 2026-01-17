Стали известны последние слова Игоря Золотовицкого

На прощании с Игорем Золотовицким внезапно выступили его сыновья Саша и Алексей. Первым взял слово Алексей, который рассказал о последних минутах жизни отца:

— Спасибо за ту любовь, которую вы дарите папе. Самая страшная встреча которую мы все ждём и боимся - это, наверное, встреча со смертью. И когда папу должны были увезти в реанимацию, он был в тяжелом состоянии, пришел реаниматолог и спросил: «Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?», и тут папа, выйдя из сна, посмотрел на него очень сосредоточенно — вы все знаете этот его взгляд — и сказал «Во!», — тут Алексей поднял большой палец вверх, — Это была его последняя реакция, он ушел вот так! Таков его последний урок, который он дал нам всем.