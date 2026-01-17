В Грозном заметили «летающий госпиталь» из Москвы

В столицу Чечни Грозный прибыл самолет, который используется МЧС России в качестве «летающего госпиталя». Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

В течение дня самолет Ан-148-100ЕМ вернулся обратно в Москву, приземлился в аэропорту Внуково в 1:10.

Первый «летающий госпиталь» появился в России в 2013 году. Модуль на борту самолета Ан-148 оснащен модернизированным медицинским оборудованием, которое позволяет в полете следить за состоянием пациента и проводить терапевтические процедуры.

До этого замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что ведомство до конца года получит девять новых вертолетов Ми-38. Это воздушное судно может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Максимальная скорость вертолета — 300 км/ч.