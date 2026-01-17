"Делайте мир счастливым, как делал это я!": В МХТ им. Чехова простились с Игорем Золотовицким

Невероятно сложно, невозможно прощаться с человеком, частичка которого живет в в каждом студенте и выпускнике Школы-студии МХАТ, в каждом актере МХТ им. Чехова. В любом, кому посчастливилось в жизни - и обычной земной, и творческой, с ним соприкоснуться.

Со сцены МХТ - театра, которому Игорь Золотовицкий отдал почти полвека, о нем вспоминали как о большом во всех смыслах человеке - человеке огромной, необъятной души, человеке редкого и выдающегося таланта. Но главное, как о самом большом друге, который всегда был рядом в трудную минуту. Как сказал Евгений Миронов: "Игорь, ты собрал такое количество людей, которые в нынешние времена даже не здороваются друг с другом. А ты их их собрал, у тебя получилось". Марина Зудина вспомнила, что в последние часы жизни Табакова, когда его нужно было перевозить в другую больницу, она позвонила Игорю Яковлевичу в пять утра - и тот поднял трубку.

Марина Брусникина вспомнила, что в студенчестве они часто собирались на дому и устраивали "фуршеты", на которых каждый брал еду на тарелочку, садились по углам - но с приходом Игоря любой фуршет превращался в застолье, он сдвигал столы и объединял вокруг себя всех гостей.

Почтить память Игоря Яковлевича приехали десятки актеров - его ученики, коллеги по театру, по многочисленным кинопроектам. Владимир Машков и Виктор Рыжаков, Евгений Миронов и Константин Эрнст, Иван Ургант с отцом, Николай Цискаридзе, Виктор Добронравов и Андрей Ильин, драматург Евгений Гришковец, Евгений Маргулис, актеры Владислав Ветров, Виктор Хориняк, Игорь Верник, Андрей Смоляков, Кристина Бабушкина и Юлия Меньшова… В почетном карауле стояли Евгения Дмитриева и Софья Эрнст, в финале церемонии траурные венки несли Никита Ефремов и Данил Стеклов… Перечислить всех, кто провожал в последний путь ректора Школы-студии МХАТ, вряд ли получится…

К гробу несли красные и белые розы, траурные венки. Под конец церемонии "застенок" из них доходил выступающим на гражданской панихиде до колен. А цветы все продолжали нести.

"Сегодня очень тяжелый день для всех нас, - сказал директор Музея МХАТ, актер МХТ и ученик Игоря Яковлевича Золотовицкого, Павел Ващилин. - Невозможно поверить, потому что мы верили, что Игорь Яковлевич будет всегда в нашей жизни. Но он есть - он сейчас с нами. Он был первым человеком, которому звонили, когда попадали в беду - или он сам звонил и предлагал помощь".

Константин Хабенский почтил память Игоря Яковлевича Золотовицкого: "Очень сложно привыкать к слову "был" в отношении к Игорю Яковлевичу. Он за считаные минуты умел снимать барьер - возрастной, статусный, неважно. И люди рядом с ним начинали нормальный человеческий разговор. Не стало моего друга и старшего товарища".

Далее худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский зачитал письмо от Анатолия Мироновича Смелянского, ректора Школы-студии МХАТ, которого на этом посту сменил Игорь Яковлевич. Его Анатолий Миронович направил жене Золотовицкого Вере Харыбиной.

"В середине ночи узнал про катастрофу в Москве. Для меня это личный удар. Игорь был не просто моим сменщиком, а частью моей жизни. Получилось, что он вел Школу 13 лет - ровно столько, сколько Олег Табаков и я сам. В страшном сне не мог представить, что переживу его. Он был заряжен на столетия: неутомимый, умный, веселый человек, которому пришлось вести Школу в самые трудные годы, гораздо более трудные, чем выпали на долю Олега и мою. Он выстоял, он не сломался. Его никогда не забудут", - процитировал Хабенский его послание.

Режиссер, профессор Школы-студии МХАТ, Виктор Рыжаков, на траурной церемонии отметил, что с Золотовицким было "невероятно интересно", легко и радостно: "Он настаивал: "Делайте мир счастливым, как делал это я". Это удивительный человек, это часть нашей жизни, это часть меня самого. Он был уникальным артистом, он был камертоном времени".

Евгений Писарев, профессор Школы-студии МХАТ и худрук Театра Пушкина, назвал Золотовицкого большим и веселым человеком:

"Вот жил среди нас большой и веселый человек, Игорь Яковлевич Золотовицкий - и мы думали, что это норма. А сейчас я думаю, что быть таким добрым - не норма. Что так радоваться чужому успеху, всем помогать - это не норма.

Не отдавать, не объединять, не любить он не мог. Наверное, поэтому такие замечательные ученики и такая талантливая семья. Прости меня, Игорь, что я не успел тебе сказать, что я люблю тебя, сколько места ты занимал в моем сердце. Спасибо тебе, что ты был!".

Продюсер Александр Жигалкин вспомнил, что с Игорем Яковлевичем они много "наиграли и навеселили" в Доме Актера - и перешел: "Да, Игорь, ты нам задал, конечно, задачу. Говорить на твоих похоронах - это, как бы ты сказал, "интересная история". Ты был профессиональным человеческим другом - такое призвание"

Александр Александрович прочел стихотворение Левитанского "Мне нравится иронический человек…": "И можно себе представить смиренный лик,// и можно себе представить огромный рост, // но он уходит, так же прост и велик, //как был за миг перед этим велик и прост".

Юрий Рост - легендарный фотокорреспондент - сказал о Золотовицком такие слова: "Игорь - очень удачный проект Бога. Ведь человек не всегда бывает удачным, если задуматься. А Игорь - настоящая удача Бога. Он был добр, умен, памятлив. В нем было отсутствие необходимости преодоления - он был изначально добр к человеку, открыт. И всегда входил в его радушный дом, не зная, что этот человек чувствовал. И в доме, и в семье он был радостным.

Он собирал игрушки - и радовался этому как ребенок. Мне кажется что у него не было хитрости, злобы, он принимал человека таким, какой он есть. Если ты с ним разговаривал, он не давал себе сострадать - он был очень сильный и радостный человек. Прости меня, Игорь, прости, потому что мне тебе прощать нечего".

На траурной церемонии говорили Константин Львович Эрнст, Евгений Витальевич Миронов, Владимир Львович Машков… Во время церемонии много плакали - и на сцене, и в зале. Приходили все новые и новые ученики, коллеги. Но вместе с тем все, кто подходил к микрофону, сходились в одном - человека, подобного Золотовицкому, ни на этой, ни на какой другой сцене не будет. Все воспоминания об Игоре Яковлевиче были наполнены фантастическим человеческим теплом.

Миронов открыл тайну Игоря Яковлевича - человек, который никому и никогда не отказывал в помощи, о своей болезни молчал до конца. В последний раз он вышел на сцену МХТ им. Чехова в декабре - а 14 января его не стало…

"Самая страшная встреча, которую мы все ждем и боимся, это, наверное, встреча со смертью. Когда папу уже должны были везти в реанимацию и он уже был в тяжелом состоянии, пришел доктор, спросил его о самочувствии, мол, "Игорь Яковлевич, как вы себя чувствуете?". А папа, выйдя из сна, очень сосредоточенно посмотрел на доктора (вы знаете этот папин взгляд), поднял большой палец вверх и сказал: "Во!" Это были папины последние слова, его последняя реакция. Это последний урок, который он дал всем нам", - сказал со сцены Алексей Золотовицкий.

Далее слово взял Александр: "Он пытался научить нас смеяться смерти, страху и ужасу прямо в лицо. И это удивительное свойство, которого очень мало у кого можно найти. Это такой добродушный смех. Сейчас на экране транслируется слайд-шоу из фотографий. Господи, как сложно было их выбрать… Не только морально. Потому что на всех кадрах папа стоит в смешном костюме или на нем лежит кошка. Вот он такой… - рассказал сын театрального педагога. - Это какое-то предназначение, очень редкое: дарить легкость, радость, иронию. Если он за что-то борется, он, как рыцарь, как Дон Кихот, идет вперед со своими шутками и побеждает. Я действительно не понимаю, что делать и что будет, но в самые темные минуты я вспоминаю, что у него был меч и щит из легкости".

О примерах невероятной душевной щедрости, самоотдачи Игоря Яковлевича Золотовицкого много говорили. О многом нам, простым зрителям, когда-нибудь расскажут - со сцены ли, в интервью или документальном фильме (а их будет много, и дай Бог, чтобы их было как можно больше!), о некоторых мы никогда не узнаем. Когда уходит такой человек - полностью соответствующий своей "драгоценной" фамилии, человек большой, как солнце, на душе всегда невыносимо горько. "РГ" выражает искренние соболезнования семье Игоря Яковлевича - жене, актрисе Вере Харыбиной, и сыновьям Алексею и Александру.

Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище.