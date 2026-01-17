Марина Влади передала в Росархив любовную переписку с Высоцким

Французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив письма, которыми обменивалась с Владимиром Высоцким. Она попросила, чтобы их не публиковали при ее жизни, и это требование соблюдается, сообщил РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Влади, уроженка России, была замужем за Высоцким в 1970–1980 годах. Сейчас ей 87 лет.

Артизов пояснил, что существуют ограничения на публикацию документов, если об этом просит автор или наследники. По его словам, Влади передала материалы, связанные с жизнью Высоцкого, и запретила доступ к своей переписке при жизни. Архив полностью соблюдает ее волю, реализуя права на личную тайну.