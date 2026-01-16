В стационарах Коми остаются 19 пострадавших при взрыве в центре МВД

В Минздраве Коми заявили, что 19 пострадавших в результате взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре остаются в стационара.

«В стационарах находятся 19 человек. Из них четверо в крайне тяжёлом состоянии, пятеро — «тяжелые», четверо — в состоянии средней тяжести, у шести лёгкая степень тяжести», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что также добавился один пациент с состоянием средней тяжести.

Ранее Следственные органы Коми задержали преподавателя центра МВД, подозреваемого в превышении должностных полномочий во время учебного занятия, закончившегося ЧП с пострадавшими.

Инцидент произошёл 15 января, во время планового занятия сотрудник учебного центра привёл в действие учебно-имитационную светошумовую гранату, что вызвало хлопок и последующее возгорание легковоспламеняющихся предметов в помещении.