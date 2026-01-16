Минпросвещения подготовило поправки о введении оценки за поведение

Минпросвещения подготовило проект приказа о введении оценки за поведение учеников. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения вносятся в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального, основного общего и среднего образования.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в проекте приказа.

С 1 сентября 2025 года в 84 школах в шести регионах России (Новгородская, Ярославская, Тульская области, ЛНР, Чечня, Мордовия) стартовал пилотный проект по выставлению оценок за поведение. Оценки выставляют классные руководители с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. Оценки за поведение ставят ученикам с 1-го по 8-й класс. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что в апреле 2026 года будет принято окончательное решение о том, станут ли оценки за поведение обязательными во всех школах России.