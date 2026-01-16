Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, как Москва помогла вернуть детей, вывезенных украинскими военными на Запад.

«Полтора года назад ко мне обратились матери из Донецка с заявлением, что их детей «угнали на Запад». Выяснилось, что детей из спортивного лагеря, который заняли украинские военные, вывезли сначала во Львов, затем — в Польшу, а потом — в Австрию», — заявила Москалькова в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, некоторым детям предлагали остаться в новых семьях за деньги, хотя их настоящие родители живы.

«Мы, МИД и наше посольство пробовали задействовать все ресурсы, но западные коллеги в основном отказывались. И только региональный австрийский омбудсмен, сам отец пятерых детей, согласился», — добавила омбудсмен.

В декабре Москалькова призвала Киев вернуться к масштабным обменам военнопленными.