Историк оценил идею Лебедева покрасить Кремль в белый цвет

Историк Борис Юлин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение дизайнера Артемия Лебедева покрасить Московский Кремль.

Ранее Лебедев заявил, что исторически Московский Кремль был белым, и добавил, что мечтает покрасить сооружение в этот цвет.

Эксперт выступил против покраски Кремля, отметив, что в настоящее время сооружение уже носит свой исторический облик. Юлин подчеркнул, что после перестройки Кремля в конце XV - начале XVI веков были возведены кирпичные стены, которые заменили башни и укрепления из белого камня.

Обычно кремль носит цвет того материала, из которого он был построен. Когда-то в Москве был белокаменный кремль, возведенный из белого известняка. Но он был перестроен и расширен. Поэтому сейчас у Московского Кремля естественный красный цвет. Он определен цветом обожженного глиняного кирпича, который использовался при строительстве. Так что предложение Лебедева выглядит нелепо. Борис Юлин Военный эксперт, историк

Ранее Лебедев раскритиковал певицу Ларису Долину, которая не передала ключи от квартиры покупательнице недвижимости Полине Лурье и оказалась под угрозой принудительного выселения.