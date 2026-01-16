В смоленском магазине нашли опасный напиток Aloe Vera

Смоленский Роспотребнадзор нашел угрозу безопасности для потребителей в напитке Aloe Vera. В отношении его продавцов приняты меры, сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что запретили продажу продукта производителя ООО "Вельта‑Пенза" в рознице при помощи системы маркировки "Честный знак".

Впрочем, отклонение от запрета все-таки обнаружили в одном из поселков региона. По результатам контрольной закупки продавца привлекли к административной ответственности, выдав предписание утилизировать пять бутылок напитка.

Также в ведомстве попросили сообщать на "горячую линию" при обнаружении продукта на прилавках торговых объектов.