Умер основатель ресторанов Ginza Project Лапин

Основатель ресторанной группы Ginza Project Вадим Лапин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

В сообщении пресс-службы отмечается, что ресторатор на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием.

«Для Ginza Project это большая утрата. Компания выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем, кто знал и работал с Вадимом Валентиновичем», — написано в сообщении.

Управлять компанией после смерти Вадима Лапина будет его сын Марк.

Информацию о дате и месте прощания сообщат позднее, отметили в компании.