Владимир Кехман покинул еще один театр на фоне уголовного дела

Михайловский театр Санкт-Петербурга прекратил трудовое соглашение с художественным руководителем Владимиром Кехманом. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».

По информации источника, стороны расторгли контракт «по соглашению сторон». Известно, что исполнять обязанности художественного руководителя будет Александр Соловьев, который много лет работает в Михайловском на должностях главного дирижера и музыкального руководителя.

В качестве режиссера Кехман поставил на сцене театра оперы «Дама с камелиями», «Богема», «Пиковая дама».

В июле Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении директора театра МХАТ Владимира Кехмана.