Паслер предложил три кандидатуры на пост главы Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выбрал из четырех рекомендованных кандидатур на пост главы Екатеринбурга три, они внесены на рассмотрение в городскую думу. В их числе Екатерина Есина, Юлия Лаврикова и действующий глава города Алексей Орлов, сообщается на сайте гордумы.

"Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую думу три кандидатуры на пост главы столицы Урала. <…> Ранее претенденты представили свои программы развития города на заседании комиссии. <…> За руководящий пост поборются Екатерина Есина, Алексей Орлов, Юлия Лаврикова. Депутаты заслушают их программы и выберут нового городского главу на заседании городской думы", - говорится в сообщении.

Есина выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Лаврикова - Общественной палатой Свердловской области, Орлов - региональным отделением партии "Единая Россия", Общественной палатой Свердловской области и ассоциацией "Совет муниципальных образований Свердловской области".