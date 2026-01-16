В РПЦ назвали святочные гадания грехом и безумием

С точки зрения веры, любые формы гадания являются грехом и безумием, так как они противоречат религиозным основам и принципам разумного мышления. Об этом заявил священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский.

— Грешно, с позиции религии, и абсолютное безумие, с точки зрения человеческого разума. Это нерабочая схема, это не работает. Все это проверено, экспериментальным способом уже давно доказано, что все эти гадания — абсолютная чушь, — отметил он.

По словам Островского, христианское мировоззрение дает верующим ответы на важнейшие жизненные вопросы.

— Вообще попытка узнать свое будущее абсолютна нелепа, потому что будущее нам уже открыто — мы умрем. Этого знания вполне достаточно интеллектуальному человеку, чтобы жить хорошо, — передает слова священника агентство городских новостей «Москва».

Колядование — древняя традиция, продолжающаяся с Рождества до Крещения, приобретает особое значение в православной культуре. Священник РПЦ Владислав Береговой объяснил, можно ли православным людям участвовать в колядовании. По его словам, сама по себе практика колядования не противоречит православию, если она основана на церковных канонах.