Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Верховный суд России вынес справедливое решение по делу певицы Ларисы Долиной, защитив добросовестного приобретателя от ответственности за действия мошенников.

В интервью сайту kp.ru омбудсмен напомнила, что два года назад по ходатайству аппарата уполномоченного ВС создал прецедент: семья, купившая дом по поддельным документам, сохранила имущество.

«Суд тогда чётко указал, что добросовестный приобретатель не должен нести ответственность за чужие преступления. Поэтому решение Верховного суда по делу Долиной абсолютно справедливо», — резюмировала Москалькова.

Ранее стало известно, что в базе Федеральной службы судебных приставов появилось исполнительное производство о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.