В России прозвучало предложение вернуть смертную казнь за одно преступление

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой о восстановлении в России смертной казни для организаторов крупных коррупционных схем. По его словам, при разработке соответствующих поправок необходимо брать пример с советского законодательства, строго каравшего за взяточничество, передает «Абзац».

Малинкович заявил, что партия направит данное предложение в Совет Федерации. По его мнению, высшая мера наказания должна применяться в отношении коррупционеров, совершающих преступления в особо крупных размерах.

Это заявление прозвучало на фоне ряда громких уголовных дел. Ранее бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову было предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 270 миллионов рублей.

Также ранее к длительному сроку заключения был приговорен экс-министр обороны Тимур Иванов, осужденный за коррупцию в особо крупных размерах. Его признали виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы в 2015 году и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».