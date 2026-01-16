Фото, на котором президент США Дональд Трамп позирует с выпрошенной у венесуэльской оппозиционерки Марии Мачадо, вызывает испанский стыд. Об этом заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

«Медаль в этой ситуации выглядит больше как издевательство», — высмеял военкор Трампа. Также, по словам Котенка, он видит опасность в поведении американского лидера, так как психическое состояние политика кажется ему неустойчивым.

В России жестко отреагировали на передачу Трампу Нобелевской премии мира

Смилостивившись, Трамп назвал Мачадо «замечательной женщиной», а ранее хулил в кулуарах, на публике обнулив ее шансы на руководство Венесуэлой. Настроение Трампа изменчиво, как майский ветерок. И это уже внушает опасения. Юрий Котенок

Ранее российский военблогер с позывным Ветеран заявил, что передача Мачадо Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампа — верх идиотизма. Он отметил, что жест оппозиционерки никак не повлияет на образ Трампа.