Назван самый читающий регион России

Жители Магаданской области уделяли чтению в 2025 году больше времени, чем население остальных регионов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" со ссылкой на собственное исследование.

"Лидером рейтинга стала Магаданская область: в среднем ее население проводило за цифровыми книгами почти полтора часа в день (1 час 27 минут). В "Литрес" фиксируют, что россияне стали на 10% больше времени уделять чтению: максимальный средний показатель в 2024 году был на восемь минут меньше (1 час 19 минут)", - говорится в сообщении.

Средний показатель времени, которое жители уделяют чтению, составил до 1 часа 23 минут. Кроме того, в топ-10 самых читающих регионов (по среднему времени потребления на пользователя) вошли Курганская область (1 час 25 минут), Сахалинская область (1 час 24,5 минуты), Республика Хакасия (1 час 24 минуты), Республика Калмыкия (1 час 23,7 минуты), Костромская область (1 час 23 минуты), Омская область (1 час 22,3 минуты), Республика Бурятия (1 час 22,2 минуты), Еврейская автономная область (1 час 22 минуты), а закрыла рейтинг Тамбовская область (1 час 21 минута).

Методология

Средний показатель вычислялся на основе данных о времени, которое каждый пользователь из определенного региона тратил на чтение или прослушивание книг в течение каждого дня 2025 года. Все дни чтения пользователей этого региона были объединены, после чего было рассчитано среднее значение. В результате был получен показатель, который демонстрирует, сколько времени в среднем занимает один активный день чтения в конкретном регионе, то есть сколько времени люди посвящают чтению в те дни, когда они открывают книгу.