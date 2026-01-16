Расходы на выдворение мигрантов из России резко выросли

За 11 месяцев прошлого года российские регионы запросили 828,5 миллиона рублей на покупку билетов для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчеты «Тендерплан».

С января по ноябрь 2024 года соответствующая сумма составляла 639,1 миллиона рублей. Больше прочих в минувшем году запросил Центральный федеральный округ, регионы которого разместили 48 тендеров почти на 343 миллиона рублей. А самый сильный рост зафиксировали в Уральском федеральном округе. Если в 2024 году там разместили тендеры на 537 тысяч 600 рублей, то в 2025 году уже на 11 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Бангладеш, Китая, Индии и ряда других государств Южной и Восточной Азии оказались дешевле для российских работодателей, нежели жители Таджикистана, Узбекистана и прочих постсоветских республик. Теперь российские застройщики ищут рабочих как можно дальше от России, надеясь таким образом удешевить производство.