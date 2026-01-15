Россиянам рассказали, как мошенникам удается обманывать жертв

Директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук рассказал о том, как телефонным мошенникам удается обманывать своих жертв. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Бийчука, мошенники часто доводят свои преступления до конца из-за тактики запугивания. Эксперт объяснил, что злоумышленники оказывают давление на своих жертв, поэтому те боятся рассказать об обмане своим близким.

«Самый большой страх и одна из проблем – боязнь потенциальной жертвы рассказать своим близким о происходящем, о том, что они попали на вторую, третью ступеньку мошеннической схемы. Их запугивают, и это большая проблема», — заявил он.

Эксперт добавил, что мошенники часто убеждают своих жертв в том, что они могут создать проблемы родственникам пострадавших. По этой причине Бийчук советует постоянно информировать родственников о новых мошеннических схемах.

«Нужно постоянно общаться со своими близкими и доносить до них, что вам можно и нужно все рассказывать, предупреждать о новых схемах», — добавил эксперт.

Ранее россиян предупредили о популярных в 2026 году схемах мошенничества.