Защита археолога Бутягина 16 января обжалует решение суда об аресте

Адвокат российского археолога Александра Бутягина 16 января подаст апелляцию на решение суда Варшавы о продлении ареста. Об этом сообщили его близкие в Telegram-канале.

© Государственный Эрмитаж

"Несмотря на поддержку ученых из Польши и Европы и другие шаги защиты, суд 12 января не разрешил Александру временно жить в съемной квартире в Варшаве на время слушаний. Завтра, 16 января, адвокат подаст апелляцию. По его словам, рассмотрения придется ждать как минимум месяц, и шансы на положительный исход невысоки", - говорится в сообщении.

Близкие археолога добавили, что, скорее всего, все время судебных разбирательств Бутягин проведет в СИЗО в тех же условиях, что и сейчас.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.