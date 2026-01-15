Священник из Екатеринбурга посоветовал гадать в Святки на «книжках про ад»

Настоятель храма святителя Иннокентия в Екатеринбурге, иерей Илия Александров, дал совет желающим погадать в разгар Святок, выступая в программе «Акцент» на ОТВ.

Священник выступил против святочных гаданий и рекомендовал тем, кто все же хочет узнать свою судьбу, гадать на «книжках про ад». В качестве примера. он упомянул поэму «Фауст» Иоганна Вольфганга фон Гёте, а также «Божественную комедию» Данте Алигьери.

«Пусть гадают и находят ответы на все свои вопросы», — заявил Илия Александров.

Он отметил, что не призывает запретить продажу гадальных карт или рекламу гадалок, но не готов считать такие практики «безобидной игрой».

До этого россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество.