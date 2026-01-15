Решившая заменить Зарубина школьница сделала свой первый репортаж в Кремле

9-летняя школьница Виктория сняла в Кремле свой первый полноценный репортаж: записала стендапы, провела видеосъемку, пишет «Комсомольская правда»

19 декабря в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Виктория призналась, что ей нравится программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павла Зарубина.

Девочка заметила, что в дальнейшем, когда журналист выйдет на пенсию, она хотела бы занять его место. Российский лидер в ответ попросил корреспондента провести для нее стажировку.

15 января школьница по приглашению руководства страны пришла в Кремль, где президент принимал верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов.

В ходе мероприятия Виктория участвовала в съемках программы «Москва. Кремль. Путин», записала стендапы, провела видеосъемку, в том числе на очки с камерой.

Школьница сообщила журналистам, что задала вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову, и призналась, что желает взять интервью у главы государства.