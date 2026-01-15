Жена покончившего с собой экс-чиновника рассказала, почему ушла от него

Жена погибшего экс-замминистра труда Алексея Скляра рассказала подробности их совместной жизни. Об этом сообщает телеканал «112».

33-летняя Алина Матвеева, которая воспитывает их двухмесячного сына, заявила, что они с мужем жили отдельно последние несколько месяцев. Причиной разъезда она назвала постоянное моральное давление и личные споры.

Предпринимательница опровергла слухи о проблемах в общем бизнесе и семейном насилии. По её словам, она самостоятельно управляла своей IT-компанией, а Скляр лишь оказывал ей небольшую помощь.

«Мы, айтишники, не сильно материальные люди», — отметила Матвеева, добавив, что серьёзных финансовых трудностей у них не было.

Женщина также сообщила, что не получала предсмертной записки от мужа и не считает себя виновной в его гибели. Она находится в состоянии шока и не понимает причин его поступка.

Напомним, тело 50-летнего Алексея Скляра было найдено в его доме в Подмосковье 14 января. По предварительной версии, он покончил с собой.