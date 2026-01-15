В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов.

Незадолго до этого в аэропортах Калуги и Саратова сняли временные ограничения на полеты.

14 января аэропорт Краснодара временно прекращал свою работу. Через несколько часов ограничения были сняты.

13 января в аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет.

В авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживались шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут, а также в Кутаиси (Копитнари) и Наманган (Узбекистан).