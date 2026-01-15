В РФ ужесточат наказание за нарушения при продаже SIM-карт

В России планируют усилить ответственность операторов связи за нарушения, допущенные при продаже SIM-карт, включая их оформление на иностранных граждан. Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, соответствующие поправки в законодательство в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Государственной думы.

В правительстве отметили, что инициатива стала частью более широкой работы по противодействию телефонному и кибермошенничеству. Ранее кабмин уже одобрил пакет законодательных изменений, направленных на ужесточение контроля за рынком связи, а также внес в парламент второй блок антимошеннических предложений, который включает порядка 20 мер.

Одновременно власти формируют оперативный штаб по борьбе с интернет-мошенничеством, задачей которого станет координация действий государства, банковского сектора, операторов связи и цифровых платформ. Ожидается, что этот орган займется не только оперативным взаимодействием, но и подготовкой новых инициатив по корректировке законодательства. Для его работы сейчас разрабатывается отдельный нормативный акт, который закрепит порядок деятельности и полномочия штаба.

