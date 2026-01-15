Что известно об экс-замглавы Минтруда Алексее Скляре

Бывший заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, обнаруженный сегодня мертвым в своем доме, ранее прошел через развод и масштабный раздел имущества с первой женой. Что известно о бывшем чиновнике, разбирался «Рамблер».

Алексей Скляр был сегодня найден мертвым в своем доме. Дверь была открыта, а тело обнаружено у порога. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По информации СМИ, перед смертью 50-летний Скляр отправил своим друзьям сообщение о том, что собирается совершить суицид, обвинив жену в своей смерти.

Карьера

Алексей Скляр родился 25 апреля 1975 года в городе Славянск Краснодарского края. В 1997 году окончил Кубанский государственный университет по специальности бухгалтерский учет и аудит. В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в РАГС при президенте РФ по программе «Финансово-кредитная и налоговая политика государства», пишет TAdviser.

В 2006 году Скляр защитил диссертацию о движении бюджетных ресурсов внутри Федерального казначейства и получил степень кандидата экономических наук.

Карьеру начал в Краснодарском крае. В 2018 году перешел на работу в Министерство труда и социальной защиты России на должность заместителя министра. Он курировал вопросы цифровой трансформации министерства и отвечал за развитие IT-инфраструктуры Минтруда и подведомственных ему организаций, пишут «Известия».

Своей целью на этом посту Скляр называл автоматизацию назначения мер социальной поддержки, в том числе без обращения граждан в соответствующие органы и организации.

«Например, при появлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданину автоматизированным способом начисляется оплата в меньшем размере за счет необходимого взаимодействия между организациями», - отмечал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Скляра от должности в 2022 году. В распоряжении правительства отмечалось, что замминистра ушел по собственному желанию.

После ухода из министерства Скляр занимал должность вице-президентом Российского экспортного центра (РЭЦ) по стратегии развития проекта «Одно окно». В ноябре 2024 года он сообщил журналистам, что является сооснователем компании CodexProj.

Развод

Три года назад экс-замминистра развелся со своей первой женой. Пара прошла через масштабный раздел имущества, после чего Скляр женился во второй раз - на коллеге на 17 лет младше него, отмечает Telegram-канал Shot.

По данным источников канала, в 2023 году Алексей Скляр продал 50-метровую квартиру на улице Херсонской в Москве, а его жена - 120-метровую квартиру в ЖК на Шаболовке.

«После развода у Алексея остался особняк в Новой Москве, в Филимонковском, и белый BMW X6. У экс-супруги - земельный участок в Краснодаре площадью 1000 квадратов», - отмечает Shot.

Отношения со второй женой

Несколько дней назад бывший чиновник расстался со своей второй женой, которая родила около полутора месяцев назад. После появления малыша бытовые разногласия, случавшиеся в семье и ранее, только усугубились, отмечает «Московский комсомолец».

«Супруга забрала ребенка и ушла. Сегодня Скляр разослал сообщения в телеграм-каналы нескольким своим знакомым, что собирается уйти из жизни», - утверждает издание.

Одна из его знакомых, получив сообщение, вызвала экстренные службы. Однако они лишь констатировали смерть Скляра.