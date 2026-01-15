Россиян отпустили с работы на время морозов

Россиянам разрешили не приходить на работу в непогожие дни.

© Vse42.ru

Россияне получил официальное разъяснение о своих правах в условиях стихийных бедствий. При сильных снегопадах, паводках, пожарах и других чрезвычайных ситуациях сотрудники могут не выходить на работу.

Как сообщил технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков, граждане, не задействованные в ликвидации последствий ЧС, имеют законное право отсутствовать на рабочем месте – передаёт TagilCity.

Однако для этого необходимо соблюсти два важных условия: заранее уведомить работодателя о невозможности прийти на работу, предоставить подтверждение обстоятельств, препятствующих выходу на работу.

В качестве подтверждающих документов могут быть использованы:

официальные данные метеорологических служб; информация от транспортных и дорожных компаний; публикации в средствах массовой информации.