Шурин бывшего мэра Москвы вышел на свободу после шести лет в колонии

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова бизнесмен Виктор Батурин вышел на свободу после шести лет в колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник в своем Telegram-канале.

С учетом времени проведенного в СИЗО в колонии бизнесмен провел 2,5 года. Это был третий приговор Батурина. В 2011 году он получил условный срок за махинации с недвижимостью, в 2013 году его осудили на семь лет колонии за операции с векселями в том числе компании «Интеко», которая была основана его сестрой — вдовой Лужкова Еленой Батуриной. В этой компании бизнесмен до 2006 года занимал посл вице-президента. В 2016 году оставшийся срок ему заменили штрафом.

По данным канала, после увольнения Батурина в 2006 году он около двух лет судился с сестрой. В результате, в 2008 году стороны заключили мировое соглашение, но в 2010 году брат обвинил сестру в незаконном присвоении 25 процентов акций «Интеко» и невыплате зарплаты за 2005 год на сумму 3,46 миллиарда рублей.

В 2017 году против него было подано заявление по делу, в котором он проходил как свидетель. В июле 2021 года ему было предъявлено обвинение по статье о покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.

4 октября 2022 года в Симоновском суде Москвы на процессе по уголовному делу о хищении 25 процентов акций компании «Интеко» стоимостью 14 миллиардов рублей бизнесмен признал свою вину.

По данным следствия, Батурин предъявил сестре документ, что она должна ему заплатить за проданные ей в 2011 году 14 тысяч акций 13,8 миллиарда рублей. Батурина заявила, что эта бумага фальшивая, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В 2017 году было возбуждено уголовное дело о покушении на хищение, но задержали ее брата только в 2021 году.