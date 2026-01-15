«Где моя шаурма»: лучшие интернет-мемы к Дню шаурмы

Шаурма считается одним из самых известных уличных блюд мира. Сытная, горячая, невероятно вкусная и доступная для всех, она быстро завоевала сердца широких слоев.

Шаурма попала в Европу в 1970-х годах, когда в Германию стали приезжать на заработки мигранты с Ближнего Востока.

В Россию блюдо пришло в 1989 году. Шаурму стали предлагать посетителям московского ресторана «Баку — Ливан». В начале 90-х точки по продаже шаурмы стали открываться по всей столице.

Ежегодно 15 января любители ароматного лаваша с начинкой отмечают гастрономический праздник. Во многих городах проходят акции, дегустации и фестивали, посвященные этому уникальному блюду. Шаурма уже перестала быть обычным стритфудом и превратилась в настоящий культурный феномен, который объединяет людей самых разных стран и культур.

