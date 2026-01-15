Россияне поделились своими итогами года и рассказали, что их порадовало. Исследование Rambler&Co

Декабрь 2025 оказался месяцем эмоциональных качелей, а ожидания от 2026 остаются сдержанными.

© Нейросеть

Медиахолдинг Rambler&Co поинтересовался личными итогами года российских интернет-пользователей. Оказалось, 22% респондентов почувствовали себя счастливее в 2025, тогда как 78% не заметили особых изменений. Несмотря на это, год все же принес многим личные поводы для радости. Чаще всего (37%) опрошенные россияне радовались семейным событиям. Повышение благосостояния отметили 21%, важные приобретения – 14%, исполнение мечты – 13%, карьерный рост – 10%. Судьбоносные встречи оказались самыми редкими, но значимыми событиями – 5%.

Самым удачным месяцем 2025 года россияне чаще всего называли декабрь – так ответил почти каждый пятый (18%). За ним следуют август с 13% и июль – с 10%. Декабрь, судя по ответам, в целом был самым эмоциональным месяцем, так как почти четверть россиян (23%) назвали его же еще и неудачным. Далее в топ «по неудачам» попали январь с 13% и ноябрь – с 12%. Остальные месяцы набрали менее 10% каждый.

В числе главных разочарований 2025 года лидирует ситуация на международной арене – ее отметили 26% участников опроса. Снижение доходов расстроило 20%, проблемы со здоровьем – 16%, невыполненные планы – 11%. На потери в личной жизни указали 8%, разочарования в карьере – 7%, неудачи в отношениях – 6%. Еще 6% признались, что год их не расстроил, но и заметных перемен они не ощутили.

Ожидания от 2026 года выглядят осторожными и прагматичными. Чаще всего респонденты надеются на налаживание международных отношений или не ждут ничего конкретного – оба варианта набрали по 20%. Семейного благополучия ожидают 18%, возможности больше путешествовать – 11%, исполнения мечты – 10%. Снижение ключевой ставки ЦБ важно для 8%, крупные покупки планируют 7%, а карьерного роста ждут 6%.

Почти половина опрошенных (48%) признались, что не поставили себе цели на 2026 год. Но 15% намерены больше заниматься спортом и оставить вредные привычки. Больше работать планируют 9%, лучше питаться – 5%, больше учиться – 4%. Столько же (4%) хотят освоить новые технологии.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 12 января 2026 года, в нем приняли участие 3 293 интернет-пользователя.