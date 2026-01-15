Протестующие заблокировали машину британского дипломата у здания МИД

Протестующие заблокировали машину временной поверенной в делах Великобритании Дейни Долакии у здания МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат покинула российское внешнеполитическое ведомство в 10:15, и ее освистала большая группа молодых людей, пришедших выразить недовольство политикой Лондона.

Протестующие заблокировали ей проезд и не давали уехать около десяти минут. Он держали в руках плакаты, в том числе «Британия — страна террорист».

Временная поверенная в делах Британии пыталась войти не в ту дверь

Ранее МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании. Ведомство выразило протест Великобритании из-за деятельности сотрудника спецслужб под прикрытием в британском посольстве.